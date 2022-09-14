living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

محطة تشغيل بئر المياه في بلدة المحيدثة – راشيا سرقت عبر الكسر والخلع

14
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اقدم مجهولون على سرقة محطة تشغيل بئر المياه في بلدة المحيدثة في قضاء راشيا عبر الكسر والخلع.

وحضرت الى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية لرفع البصمات ومعاينة المحطة وفتحت تحقيقا.

وأفاد رئيس بلدية المحيدثة المهندس مروان شروف إن “عصابة سرقة قد سطت على الكابل الرئيسي الذي يغذي المحطة وتابلو الكهرباء ومضخات وغيرها من لوازم التشغيل والديجنترات، إضافة الى كميات من المازوت تقدر ثمنها بنحو 9 آلاف دولار اميركي.

ودعا الأجهزة الأمنية والقضائية الى “بذل أقصى الجهود لكشف الفاعلين، وخصوصا انها المرة الثانية التي تتعرض فيها المحطة للسرقة، إضافة الى سرقات أخرى وفي قرى عدة ومحطات مياه وكهرباء”.

وإذ استنكر ما حصل، اشار الى ان “البلديات منهكة وظروفها مأسوية. يكفينا مصائب وويلات لتأتي عمليات السرقة وترفع من حجم المعاناة”، مشددا على “ضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شانها وقف هذه السرقات”.

ويذكر أن المحطة نفسها قد تعرضت قبل بضعة أشهر لعملية سطو مشابهة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout