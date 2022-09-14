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مصلحة نهر الليطاني: مستعدون لكل التدابير الفنية اللازمة لتأمين الكهرباء لسجن رومية

14
SEPTEMBER
2022
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اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انها وجهت مراسلة “وفق الية التنسيق المعتمدة، الى مؤسسة كهرباء لبنان، اودعتها بموجبها مضمون كتاب وزير الداخلية والبلديات (في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي) الى المصلحة، حول ضرورة اجراء المناورات لتأمين الطاقة الكهربائية لسجن رومية عبر محطة الجمهور”.

و اشارت المصلحة في كتابها الى انه “نظراً للانقطاع الشامل للتيار الكهربائي وتوقف المعامل الحرارية وعدم توفر مادة المازوت اللازمة لتشغيل المولدات الاحتياطية في سجن رومية، نظراً لعدم تأمين الاعتمادات المالية الكافية. وحرصا على سلامة نزلاء سجن رومية وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة لكل جهات القطاع العام في حماية الامن الصحي والاجتماعي وفقا لشرعة حقوق السجناء. طلبت المصلحة من كهرباء لبنان اجراء المناورات الفنية على خطوط ٦٦ ك.ف. لتأمين الطاقة الكهربائية لسجن رومية عبر محطة الجمهور من الطاقة المستمدة من محطة الاولي، وابدت المصلحة استعدادها لاتخاذ كل التدابير الفنية اللازمة لتلبية طلب وزارة الداخلية حرصاً على سلامة نزلاء سجن رومية. علما ان هذه الآلية سمحت بتزويد سجن روميه بالكهرباء عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الليلة الماضية وتتابع الفرق الفنية المشتركة تحقيق التغذية الدائمة للسجن”.

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