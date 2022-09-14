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المطران عون: حادثة المجدل تافهة وحصلت لان قلوبنا ليست مليئة بالمحبة

14
SEPTEMBER
2022
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ترأّس راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون قدّاساً إحتفالياً في عيد ارتفاع الصّليب، في باحة الحديقة العامة في جبيل، بدعوة من كهنة المدينة وافواج الكشافة فيها.

وبعد الانجيل، القى عون عظة تطرق فيها الى الحادثة التي وقعت في بلدة المجدل والتي ذهب ضحيتها الشاب شحادة عساكر واصفا ما حصل بـ"الامر التافه لأن قلوبنا لم تمتلئ بالحب".

وقال: "عوض ان تمتلئ قلوبنا بمحبة المسيح، تمتلئ من افكارنا البشرية والتسلط والافكار الحزبية واتباع المسؤولين الحزبيين بدل ان نتبع الاله الواحد الذي أحبنا، عندها قد نصل الى القتل والانتقام، وقد لا يكون القتل في بعض الاحيان بالرصاص، بل نقتل الآخرين معنويا وعندها نحطمهم ونشوه سمعتهم".

وأضاف: "الشبيبة مدعوة في هذا العيد الى ان تعرف عيش المحبة والتضحية وبذل الذات في ظل ما تعيشه في هذه الأيام من أمل بحيث تنظر الى الأمام ولا ترى الرجاء، ومهما اشتدت الايام وقست علينا وواجهتنا الصعاب علي الشبيبة الا تنسى حقيقية ان ربنا اله حي يحبنا ولا يزال ولا يمكن ان يتركنا".

وأمل ان "يكون المستقبل زاهرا بقوة الايمان بالرب لان المحبة هي التي ستنتصر في النهاية"، داعيا الشبيبة التي "قد تترك وطنها للعمل او الدراسة في الخارج الا تنسى وطنها او تتخلى عن محبتها له، فمن واجبنا التضحية من أجل وطننا والحفاظ عليه ليبقى وطن الحرية والحب والسلام والجمال".

وقال: "ما من أحد يأتي الى لبنان الا ويقول: "حرام هذا الوطن وما يفعله شعبه به"، لذلك علينا ان نكون من الذين يبنون الاوطان لا الذين يهدمونها، نبني وطننا بالمحبة والتضحية من أجله، فلبنان وطننا الاول والاخير اينما ذهبنا، وعلينا أن نساهم جميعا في بنائه".

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