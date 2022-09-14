يزبك جال في مستشفيي البترون و تنورين واطلع على وضع الخدمات الطبية والاستشفائية فيهما

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زار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك مستشفيي البترون و تنورين الحكوميين واطلع على وضع الخدمات الطبية والاستشفائية والحاجات في ظل الظروف التي يمر فيها القطاعان الطبي والصحي في لبنان .



وكانت المحطة الأولى في مستشفى البترون حيث سلم يزبك مديره أيوب مخباط ورئيس اللجنة الطبية الدكتور جورج طنوس كمية من المتممات الغذائية الطبية لزوم المرضى، في حضور ممثلي نقابة عمال ومستخدمي المستشفى .

بعد ذلك زار يزبك مستشفى تنورين الحكومي والتقى مديرته ميراي يوسف وعددا من الاداريين والموظفين، ثم جال في أقسام المستشفى واستمع إلى شرح من المديرة حول الحاجات ثم سلمها كمية من المتممات الغذائية.

وخلال جولته أجرى يزبك اتصالين بوزيري الصحة والمالية لتعجيل دفع مستحقات ومتأخرات المستشفيين نظرا للضائقة المالية التي يعانيان منها.