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مصرف "بلوم" يصدر بياناً بعد إقتحام سالي حافظ لأحد فروعه!

14
SEPTEMBER
2022
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صدرعن بنك لبنان والمهجر البيان التالي: تعرض بنك لبنان والمهجر فرع السوديكو صباح اليوم لعملية اقتحام مسلح من قبل إحدى عملاء الفرع مع مجموعة من الأشخاص.


في ضوء هذا التطور يهمنا أن نوضح للرأي العام حقيقة ما حصل. ان العميلة لديها حساب في فرعنا في السوديكو ولم تحضر إلى الفرع او تقم بأي عملية مصرفية من أي نوع كان منذ أكثر من سنة ونصف. يوم أمس قامت العميلة بزيارة الفرع واجتمعت بمديره وطلبت منه إمكانية مساعدتها في سحب مبلغ من حسابها لعلاج شقيقتها المريضة وأبدى مدير الفرع التعاون التام وطلب منها تزويده بالمستندات لمساعدتها. الا أن الفرع تفاجأ هذا الصباح بحضور العميلة المذكورة مع شقيقتها المسلحة بمسدس مع مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين احتجزوا الموظفين والزبائن وقاموا برمي مادة البنزين داخل الفرع على الموظفين والموجودين مهددين بحرقهم، وحطموا بعض محتویات الفرع، كما هددوا الموجودين في الفرع بالسلاح واجبروا مدير الفرع وامین الصندوق على فتح الصندوق واستولوا على المبلغ الموجود فيه.


في ضوء هذا التطور الخطير يهم بنك لبنان والمهجر التأكيد على أن المصرف أبدى تفهمأ تام لطلب العميلة وإن ما حصل صباح اليوم هو عملية مدبرة ومخطط لها عن سابق تصور وتصميم بقصد الايذاء.

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