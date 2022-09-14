باسيل يلتقي رئيس الرهبنة اللبنانية المارونية وتمّ في دور الرهبنة في دعم الناس وبقائهم في ارضهم

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استقبل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في المقر العام للتيار الوطني الحر، الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ برفقة المدبرين العامين الآباء جورج حبيقه، ميشال ابوطقة، جوزف القمر، طوني فخري وامين السرّ العام الأب طوني عيد، في زيارة شكر على تهنئتهم بعد الانتخابات الاخيرة.

وتمّ التباحث وفق بيان عن مكتبه، في “دور الرهبنة في دعم الناس وبقائهم في ارضهم وتشجيعهم على الاستثمار في الانتاج السياحي والصناعي والزراعي ودورها في تعليم وتوجيه الشباب على فرص عمل جديدة وخلّاقة في التدريب المهني والتكنولوجي