مقتحمة بنك السوديكو تكشف عن مفاجأة!

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اعلنت المودعة سالي حافظ التي اقتحمت بنك لبنان والمجهر أنه "منذ زمن طويل وأنا أرجو البنك ولم يف أحد بوعوده معنا ولم تقف معنا أي وزارة".

ولفتت حافظ في مقابلة مع قناة "الجديد"، الى ان "البنك سرقنا علناً وبشكل مباشر ورأيت أختي تموت أمام عيني ولم يعد لدي ما أخسره".

واشارن الى انه "منذ يومين رجوت مدير البنك وقلت له أختي تموت، عرض إعطاءنا 200 دولار على الـ12 ألف لبناني بالشهر. ووصلت إلى حد قررت بيع كليتي حتى تتعالج أختي".

واضافت: "شفت شقفة مني عم تدوب أمامي، وفي بنك فشخة عن بيتي في 20 ألف دولار جمعناها بعرق جبينا وأختي بحاجة إلى 50 ألف دولار ونحن بعنا نصف أغراض بيتنا".

وتابعت: "لم يعد أمامي حل ونحن أخذنا 13 ألف دولار، 12 على الدولار والباقي على اللبناني ووثقنا ذلك عبر الكاميرات".

واعتذرت عن الخوف الذي سببته لأي أحد وقالت، "لم أكن أريد إيذاء أحد سلاحي يلعب فيه ابن أختي وهو لعبة يستعملونها بالمسلسلات وأنا ضد السلاح المتفلت".