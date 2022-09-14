"بشرى سارة" للعسكريين!

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه بيان جاء فيه: "بتاريخ 14/9/2022 تسلّمت قيادة الجيش الدفعة الثانية من الهبة المالية القطرية التي قدّمها أمير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للجيش اللبناني، مساهَمةً منه في دعم عسكريي الجيش وسط الأزمة التي يمر بها لبنان".



وتابع، "ستباشر قيادة الجيش خلال هذا الأسبوع توزيع الهبة بالتساوي على جميع العسكريين".



وأضاف، "أعرب قائد الجيش العماد جوزاف عون عن تقديره لهذه المبادرة القيّمة تجاه المؤسسة العسكرية، معتبرًا أن دولة قطر تبقى سندًا قويًّا للبنان وجيشه في أوقات الشدائد، وآملا أن تتعزز العلاقات بين الجانبين في المستقبل".