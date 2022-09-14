living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - تبرؤ من تصرّف زرازير.. مراهَقَة في غفلة من زملائها!

14
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -


لم ينزل ما أقدمت عليه النائبة سينتيا زرازير إثر خروجها من إجتماع مجموعة النواب الـ13 مع كتلة التيار الوطني الحر، بردا وسلاما على رفاقها النواب قبل غيرهم، خصوصا أنهم على كامل الدراية بأنها خرجت حتى قبل أن يبدأ رئيس التيار النائب جبران باسيل الكلام.

وانسحب خروجها الإستعراضي ومن ثم تصريحها المخالف للواقع استياء في صفوف المجموعة النيابية التي خشيت أن تتأثر مبادرتها بالصورة السلبية التي قدمتها زرازير، وأن تحطّ من جديتها.

وبدا موقف النواب أقرب من التنصّل أو التبرؤ مما أقدمت عليه زرازير، لمجموعة من الأسباب في طليعتها أن إفتعالها شكالا غير موجود وإقدامها على الترويج له في الإعلام يتعارض مع المبادرة الحوارية التي إنطلق منها النواب الـ13 في مسعى لتكوين إطار نيابي ضاغط وقادر على فرض إتمام انتخاب رئيس جددي للجمهورية ضمن المهل الدستورية. إذ من أصول الحوار أن يتمّ بين متعارضين في الرأي، الى جانب أن مسألة بحجم الإنتخاب الرئاسي لا تخضع لأهواء شخصية ومراهقات سياسية ولا لتصفية حسابات ضيقة وعدم نضوج.

وعلم أن نواب تغييريين تواصلوا بعد حادثة زرازير مع الجهات المعنية لتوضيح الموقف، خصوصا أن ثمة من يعتقد أن ما أقدمت عليه زرازير مخطط له مسبقا لغايات إنتقامية وبغفلة من زملائها الذين بدا عليهم الحرج.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout