لهذا السبب لن يسافر الرئيس عون الى الأمم المتحدة!

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نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون "لللجمهورية" عنه استغرابه كيف أن الرئيس نجيب ميقاتي «يمضي وقتاً منذ تكليفه تارة في سردينيا وطوراً على يخته، وها هو يستعد للمشاركة في جنازة الملكة اليزابيت في لندن وبعدها سيتوجه الى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة»، متسائلا: «هل هكذا تتشكّل حكومة جديدة؟».

ولفت عون الى انه كان يُفترض به كرئيس للجمهورية ان يتوجّه هو الى الأمم المتحدة لتمثيل لبنان، لكنه امتنع عن الذهاب لتوفير الكلفة المادية التي ستترتب على هذه الرحلة تحسّساً منه بالوضع المالي الصعب الذي تمر به الخزينة».

على صعيد آخر كشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» ان رئيس الجمهورية لم يحسم بعد أمر ترؤسه وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العمومية الدورية السنوية للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، فهو ما زال يبحث في امكان القيام بهذه الزيارة الاخيرة له قبل نهاية عهده من عدمها.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان البعثة اللبنانية السبّاقة بدأت اتصالاتها في نيويورك حيث التحضيرات جارية لاجتماعات الجمعية العمومية لهذا العام، تواكبها اتصالات من بيروت لترتيب بعض المواعيد الضرورية ليُبنى على الشيء مقتضاه.