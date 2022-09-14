سليم عون: إلى أين يريد أخذ البلاد؟

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أوضح النائب عضو تكتل"لبنان القوي"، النائب سليم عون أن "هناك تشتّت في القوى السياسية المتثمّلة في المجلس النيابي وبالتالي الجميع قادر على التعطيل وعدم انتخاب رئيس الجمهورية".



ورأى في حديث اذاعي, أن من يتعمّد عدم تأليف الحكومة يجب أن يطرح عليه السؤال إلى أين يريد أخذ البلاد؟".



وأشار الى أن "الرئيس عون أقسم اليمين للحفاظ على الدستور وهو يعدّ الأيام والساعات للخروج من القصر وهو غير متمسّك بالبقاء ولكن هناك محاولات متعمّدة لعدم تشكيل الحكومة".

واعتبر أن "المرّة الوحيدة التي كان التأثير الخارجي على الاستحقاقات الداخلية في أقلّ مستوياته هو حين تمّ انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية".