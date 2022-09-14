اللواء: الإتصالات الحكومية لم تجمد كليًا

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

انسدادات سياسية ودبلوماسية على المستويات كافة من تأليف الحكومة الجديدة الى التوافق على رئيس «انقاذي»... الى مقاربة الموازنة والمشاريع الاصلاحية المتصلة بها..



بالمقابل، وعلى الرغم من هذا الانسداد الا ان الاتصالات لم تجمد كلياً من اجل حل التباين الحاصل ما بين الرئيسين العماد ميشال عون ونجيب ميقاتي، لجهة «الوزراء الستة» من السياسيين، وهو مطلب رئيس الجمهورية، وعدم موافقة الرئيس المكلف اضافة اي اسماء مع ابداء الليونة تجاه اقتراح رئيس الجمهورية اي اسماء من الوزراء يمكن طلب تغييرهم..