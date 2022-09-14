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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 14 أيلول 2022

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الأخبار: المدرسة الرسميّة: التسجيل لا يعني العودة

تحذير عون يحرّك الملف الحكومي

إسرائيل تميل إلى الاتفاق لكنها تخشى منح المقاومة صورة انتصار

 

 

 


الديار: تجدد السجال بين عون وميقاتي.. لا حكومة قبل نهاية تشرين الأول
حزب الله في الديمان.. ونواب «التغيير» في ضيافة باسيل و «الحزب»
موازنة 2022 في مرمى المزايدات.. 18 ألفا الدولار الجمركي؟

 

 

 


النهار: الموازنة: تشريع متأخّر يخرق الاستحقاق المتمهّل!

 

 

 

 

الجمهورية: تجدد الحراك لإنجاز التأليف

 

 

 


اللواء: الحكومة عالقة عند الرقم 6.. والموازنة «اليتيمة» أمام تعديلات منع الانفجار!
نواب التغيير في حارة حريك.. وأول قافلة سورية تستعد للعودة

 

 

 


نداء الوطن: "نواب التغيير" يستكملون جولتهم الرئاسية: العبرة بالخواتيم
بري مُصرّ على "الموازنة" وعون وميقاتي "مُرغمان" على التأليف!

 

 

 


البناء: التساؤلات حول أسابيع للتفاوض حول الترسيم تلاقي الشغور الرئاسيّ وتفرض تحديد سقف زمنيّ / قلق أميركيّ إسرائيليّ من موقف المقاومة بعد فشل محاولات الحصول على تطمينات / الموازنة بلا روح ولا خطّة ولا أجوبة جدّيّة… والـ 13 جالوا على الكتل لجمعها فتفرّقوا! /

 

 

 

 

...l'orient le jour: Aoun maintient le suspense : Je quitterai Baabda, sauf si

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