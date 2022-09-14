أسرار الصحف ليوم الأربعاء 14 أيلول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تقول جهات على صلة بملف ترسيم الحدود إن بعض المسؤولين الرسميين حاول استكشاف قرار المقاومة وعاد بغموض أكبر من الذي ذهب به ناقلاً لجهات غير لبنانيّة عجزه عن الإجابة عن سؤال كيف ستتصرّف المقاومة حتى نهاية تشرين الأول إذا جمد الاستخراج من كاريش دون ترسيم.



كواليس

نقلت مصادر إعلامية وقائع اجتماع نيابي في ألمانيا حول ازمة الطاقة ومواجهة المستشار شولتز لعاصفة من الاعتراض على معاقبة الألمان بحجة معاقبة روسيا واتهامه بالتورط بضخ المال للاقتصاد الأميركي ثمن الغاز المرتفع ودفع الصناعات الألمانية للرحيل إلى أميركا بسبب فرق سعر الطاقة.

نداء الوطن: خفايا

تردّد أن نائباً مستقلاً تأخّر عمداً عن اجتماع مخصّص لبحث الملف الرئاسي بسبب حضور نائب زميل له من القضاء نفسه، وتردّد أيضاً أن العلاقة بين النائبين شهدت تشنّجاً كلامياً خصوصاً على صفحات التواصل الإجتماعي قبل الانتخابات.

قيل إنّ نواباً تغييريين استغربوا انسحاب زميلتهم النائبة سينتيا زرازير من اجتماعهم مع النائب جبران باسيل في مقر التيار الوطني الحرّ في ميرنا الشالوحي.

اللواء: أسرار

همس

تلقَّت جهات لبنانية رسمية وحزبية تطمينات دولية مباشرة وبالواسطة حول عدم إدخال أية تعديلات على آلية عمل اليونيفيل في المرحلة المقبلة.



غمز

اقتصر لقاء الوفد النيابي التغييري مع كتلة حزبية على نائبين، بعد إعداد دقيق للموقف، الذي اتسم بالإصغاء أكثر من الكلام.