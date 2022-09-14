living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأخبار: «القومي» يُحضِّر لمؤتمرٍ عام: «حزبٌ واحد نحو ساح الجهاد»

14
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار: بدأ «الحزب السوري القومي الاجتماعي» السبت الفائت تحضيراته لمؤتمره العام، الذي سينعقد تحت عنوان «حزب واحد نحو ساح الجهاد».


وانعقدت الجلسة الأولى من الأعمال التحضيرية في «مسرح المدينة» في بيروت، بحضور قيادة الحزب والأمناء والمندوبين أعضاء المجلس القومي وعدد من المتخصصين الحزبيين، ومشاركة من المندوبين والأمناء في الوحدات الحزبية في المغترب عبر شبكة الإنترنت.

 

وافتتح رئيس الحزب ربيع بنات أعمال الجلسة الأولى، وأضاء في كلمته على «الظروف الحزبية الداخلية، والظروف الخارجية المتراكمة، التي أدت إلى نتائج سلبية في الواقع الحزبي العام وصولاً إلى الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان، ولا سيّما ما رافق مشاركة الحزب في الحكومات اللبنانية بعد اتفاق الطائف، وتحكّم النزعة الفردية في قيادات الحزب، وتفشّي مرض الطائفية في المجتمع».


ورأى أن الحزب «تراجع دوره، عندما تراجع عن عمله الجهادي المباشر في المقاومة المسلّحة ضد الكيان اليهودي الزائل (...) الوحدة الحقيقية ووحدة الروح والاتجاه تعبّر عنها مؤسسات الحزب الدستورية، ولا تكون إلا مع المؤمنين بالجهاد لا مع من يريد أن يكون الحزب سياسياً على الطريقة اللبنانية».

 

وتوجّه بنات إلى المجتمعين بـ«ضرورة عمل اللجان على النواحي السياسية والثقافية والإدارية والتنظيمية والدستورية والعملية للوصول إلى خلاصات ترفد المؤتمر العام وتؤمن توصيات مهمّة للإدارة الحزبية».

 

ووفق بيان للحزب، توزّع المجتمعون على «5 لجان هي: اللجنة الدستورية، اللجنة السياسية، اللجنة الاقتصادية ـــ المالية، اللجنة الثقافية ـــ التربوية ـــ الإذاعية ـــ الإعلامية ولجنة النقد الذاتي، اجتمعت وأعدّت تقارير المناقشات والاقتراحات لرفعها إلى مكتب المؤتمر، على أن يعلن لاحقاً عن خلاصات الجلسة التحضيرية الأولى للمؤتمر العام».

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout