الأخبار: «القومي» يُحضِّر لمؤتمرٍ عام: «حزبٌ واحد نحو ساح الجهاد»

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الأخبار: بدأ «الحزب السوري القومي الاجتماعي» السبت الفائت تحضيراته لمؤتمره العام، الذي سينعقد تحت عنوان «حزب واحد نحو ساح الجهاد».



وانعقدت الجلسة الأولى من الأعمال التحضيرية في «مسرح المدينة» في بيروت، بحضور قيادة الحزب والأمناء والمندوبين أعضاء المجلس القومي وعدد من المتخصصين الحزبيين، ومشاركة من المندوبين والأمناء في الوحدات الحزبية في المغترب عبر شبكة الإنترنت.

وافتتح رئيس الحزب ربيع بنات أعمال الجلسة الأولى، وأضاء في كلمته على «الظروف الحزبية الداخلية، والظروف الخارجية المتراكمة، التي أدت إلى نتائج سلبية في الواقع الحزبي العام وصولاً إلى الانتخابات النيابية الأخيرة في لبنان، ولا سيّما ما رافق مشاركة الحزب في الحكومات اللبنانية بعد اتفاق الطائف، وتحكّم النزعة الفردية في قيادات الحزب، وتفشّي مرض الطائفية في المجتمع».







ورأى أن الحزب «تراجع دوره، عندما تراجع عن عمله الجهادي المباشر في المقاومة المسلّحة ضد الكيان اليهودي الزائل (...) الوحدة الحقيقية ووحدة الروح والاتجاه تعبّر عنها مؤسسات الحزب الدستورية، ولا تكون إلا مع المؤمنين بالجهاد لا مع من يريد أن يكون الحزب سياسياً على الطريقة اللبنانية».

وتوجّه بنات إلى المجتمعين بـ«ضرورة عمل اللجان على النواحي السياسية والثقافية والإدارية والتنظيمية والدستورية والعملية للوصول إلى خلاصات ترفد المؤتمر العام وتؤمن توصيات مهمّة للإدارة الحزبية».

ووفق بيان للحزب، توزّع المجتمعون على «5 لجان هي: اللجنة الدستورية، اللجنة السياسية، اللجنة الاقتصادية ـــ المالية، اللجنة الثقافية ـــ التربوية ـــ الإذاعية ـــ الإعلامية ولجنة النقد الذاتي، اجتمعت وأعدّت تقارير المناقشات والاقتراحات لرفعها إلى مكتب المؤتمر، على أن يعلن لاحقاً عن خلاصات الجلسة التحضيرية الأولى للمؤتمر العام».