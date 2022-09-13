المرتضى: الوحدة الوطنية التي عبر عنها التكامل النضالي بين الجيش والشعب والمقاومة في كل مراحل الصراع هي الكفيلة بحفظ الوطن

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صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى البيان الآتي في ذكرى مواجهات جبل الرفيع مع العدو الاسرائيليي: "والتقى الدم بالدم فكتبا معا صفحة من صفحات اللحمة الوطنية المفضية إلى النصر والتحرير: دم جنود الجيش من هنا، ودم المقاومين من هناك، ليرتفع جبل الرفيع أعلى فأعلى، ومجد لبنان أسمى فأسمى، في صورة من الشموخ تفسيرها الوحيد أن الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان، التي عبر عنها التكامل النضالي بين الجيش والشعب والمقاومة في جميع مراحل الصراع، هي الكفيلة بحفظ الوطن واسترداد ما تبقى من أرضه المحتلة ومنع الإسرائيلي من السطو على ثرواته. فمن له أذنان للسمع ليسمع"