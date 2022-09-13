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تدابير سير في الأشرفية غدا تزامنا مع ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل

13
SEPTEMBER
2022
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صدر عن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة مـا يلي: "يُقام عند الساعة 18:00 من يوم غدٍ الأربعاء 14-9-2022، في ساحة ساسين / الأشرفية - بيروت، احتفالٌ تكريمي بمناسبة الذكرى الأربعين لاستشهاد الرئيس بشير الجميل.

لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، تدابير السّير التالية:
أولاً: منع وقوف السيّارات اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء 14-9-2022، ولحين انتهاء الاحتفال، في ساحة ساسين وعلى جانبي الطرقات والمتفرعات المؤدّية إليها.

ثانياً: منع مرور الآليات وإجراء تحويلات، اعتباراً من الساعة 12:00 من التاريخ المذكور، ولحين انتهاء الاحتفال، وفقاً لما يلي:
- السير القادم من كنيسة السّيدة بإتجاه ساحة ساسين، تحويله نحو اللعازارية.
- السير القادم من الـ "ABC" ومن شارع "مار متر" نحو ساحة ساسين، تحويله بإتجاه مدرسة زهرة الإحسان.
- السّير القادم من شارع الاستقلال (مستشفى رزق) نحو ساحة ساسين، تحويله اعتباراً من تقاطع أديب إسحق، بإتجاه الـ "ABC".

ثالثاً: منع المرور كلّيّاً، اعتباراً من الساعة 17:00 من التاريخ المذكور أعلاه، ولحين انتهاء الاحتفال، للسير القادم من "صوت لبنان" نحو ساحة ساسين، وتحويله بإتجاه شارع "مار متر".

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، وعدم سلوك منطقة الإحتفال والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، تسهيلا لحركة المرور ونعام للازدحام"

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