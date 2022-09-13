الجيش: تنفيذ طيران ليلي وتمارين تدريبية وتفجير ذخائر

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أعلنت قيادة الجيش في بيان أن “القوات الجوية ستقوم، بتواريخ 13و14 و15 /9 /2022 اعتباراً من الساعة 19.00 ولغاية الساعة 24.00 من كل يوم، بتنفيذ طيران ليلي بالانتقال بين القواعد الجوية الاتية: حامات، رياق، القليعات، بيروت”.

كما أعلنت في بيان آخر ان “وحدات من الجيش ستقوم اعتباراً من 13 /9 /2022 ولغاية 16 /9 /2022، بإجراء تمارين تدريبية في مجمع الحريري – كفرفالوس تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة”.

واعلنت في بيان ثان ان “وحدة من الجيش ستقوم اعتباراً من تاريخ 13 /9 /2022 ولغاية 23 /9/ 2022، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب – غوسطا تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة”.

وفي بيان آخر، اشارت الى ان “القوات الجوية، ستقوم لغاية 15 / 9 / 2022، بتنفيذ رمايات جوية نهارية وليلية، في حقل رماية العاقورة وفي حقل رماية مزرعة حنوش – حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية.

لذا، تدعو المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه”.

وافادت في بيان رابع، انه “لغاية 29 / 9 / 2022، ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية، في مجمع الحريري – كفرفالوس، حقل رماية ثكنة داني حرب ـ غوسطا، حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات، ومنشآت الزهراني، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحيّة”.