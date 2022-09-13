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لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية دانت الهجوم التركي - الأذري على ارمينيا: على الأسرة الدولية كبح جماح الاستبداد والديكتاتورية

13
SEPTEMBER
2022
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اشارت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان في بيان، الي انه "بعد منتصف ليل 13 أيلول، فتحت القوات المسلحة الأذربيجانية نيرانا بشكل مكثف على المواقع الأرمينية الواقعة في عدة أجزاء من الحدود الأرمينية الأذربيجانية باستخدام المدفعية والطائرات بدون طيار.على وجه الخصوص تم قصف المواقع العسكرية والمدنية الواقعة في إتجاهات سوتك وفاردينيس وكوريس وكابان وأرتانيش وإيشخاناسار وجرموك".

ولفتت الى انه " نتيجة للأعمال الهجومية لأذربيجان في 6 اتجاهات من الحدود الأرمينية الأذربيجانية، تكبد الجانب الأرميني خسائر بشرية من جرحى وشهداء في صفوف المدنيين والعسكريين".

ودانت اللجنة "الهجوم التركي - الأذري غير المبرر على الأراضي السيادية لأرمينيا، مما يدل على زيف مزاعم أذربيجان بالالتزام بالسلام والاستقرار"، وناشدت" الأسرة الدولية كبح جماح الاستبداد والديكتاتورية الأذربيجانية والتمسك بالقانون الدولي".

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