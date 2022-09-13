سلام استقبل بعثة السياسة الضريبية في صندوق النقد الدولي

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة صباح اليوم، بعثة السياسة الضريبية في قسم الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي لمراجعة وتقييم الضرائب والرسوم في ضوء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الأخيرة التي يمر بها لبنان. وتم البحث في إصلاحات السياسة الضريبية اللازمة لضمان استدامة المالية العامة على المديين القصير والمتوسط.



وشرح الوزير سلام للبعثة رؤيته الاقتصادية والضريبية التي على لبنان اتباعها لإعادة الثقة وجذب المستثمرين الاجانب وخاصة اللبنانيين المنتشرين في العالم.