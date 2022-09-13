living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

جعجع أبرق لتراس مهنئا: نتعاون مع المعارضة لاستعادة سيادة لبنان

13
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أبرق رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع لرئيسة وزراء المملكة المتحدة إليزابيث تراس مهنئاً باسم الحزب وباسمه بفوزها كزعيمة لـ"حزب المحافظين البريطاني"، وبالتالي، تعيينها رئيسة وزراء جديدة للمملكة المتحدة.

وقال في البرقية: "يأتي تسلمكم للمسؤولية في أوقات صعبة تمر بها المملكة المتحدة والعالم بأسره، حيث هناك حاجة ماسة إلى قيادتكم المميزة على المستوى الوطني كما على الساحة الدولية، إن الظروف الآنية الحرجة، اضافة إلى تعقيدات الوضع الدولي، تزيد من تفاقم معاناة الشعب اللبناني والأزمات السياسية والاقتصادية المتعمدة التي يواجهها لبنان، في ظل طبقة حاكمة لا مبالية وعديمة المسؤولية".

وأردف: "بصفته صاحب الكتلة الأكبر في مجلس النواب اللبناني، يتعاون حزب القوات اللبنانية مع المجموعات المعارضة الأخرى، ويقود بالتالي معركة استعادة سيادة الدولة اللبنانية وسلطة مؤسساتها، كما تعزيز حقوق مواطنيها في التمتع بحياة كريمة ومحاربة الفساد وتطبيق الإصلاحات اللازمة.
نعتمد في مساعينا هذه على الدعم الثابت من قبل العالم الحرّ، أي المملكة المتحدة وأصدقائنا في جميع أنحاء العالم".

ورأى أن "المملكة المتحدة التزمت دعم لبنان الدائم عبر تحسين قدرات قواته الأمنية والعسكرية لا سيما الجيش اللبناني، وتقديم الدعم والمساعدات الانسانية العاجلة لشعبه خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت في آب 2020، ونحن نعتز بصداقتنا مع شعب وحكومة المملكة المتحدة، من منطلق التزامكم المخلص بقيم الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية؛ وهي مبادئ نتشاركها ونناضل جميعاً من أجلها".

واعتبر جعجع أنه "على قناعة أن شعب المملكة المتحدة تحت قيادتكم، يتطلع إلى مستقبل أفضل وأكثر أماناً. كذلك يتطلع اللبنانيون الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية قادر على مواجهة التحديات الحالية ووضع البلاد على مسار الإنقاذ الصحيح، ونحن نجدد ثقتنا في دور المملكة المتحدة ونتطلع إلى استمرار علاقة مثمرة مع حزبكم وحكومتكم على حد سواء لما فيه مصلحة بلدينا والأمور ذات الاهتمام المشترك".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout