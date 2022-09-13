الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال يناقش مشروع الموازنة وزمكحل: تُشكل الرؤية الإقتصادية والخطة الإستراتيجية وعوّامة الخلاص للبنان

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إجتمع الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، في حضور أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي والمجلس الإستشاري، وكان بحث في مشروع قانون موازنة العام 2022.

وقال الدكتور زمكحل بإسم المجتمعين: «نذكّر بأن صندوق النقد الدولي، طالب كأولوية بمتابعة المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، في ظل 4 مشاريع أساسية، وهي:

- قانون رفع السرية المصرفية، الذي اُقر أخيراً مفرّغاً من مضمونه وتم رده منذ أيام عدة.

- أما المشروع الثاني فكان «الكابيتال كونترول» المشروط الذي أصبح كرة نار بين أيادي السياسيين بعيداً من كل المحادثات النقدية والمالية.

- خطة التعافي التي أصبحت خطة إفلاسية وتصفية.

- أما المشروع الرابع فهو قيد الدرس، وهو موازنة العام 2022، الذي مر منها ثلثان من الوقت، وأكثرية العمليات النقدية قد نُفذت".

وأضاف: "نذكّر بصوت عال، بأن الموازنة العامة عليها أن تحتوي على كل العمليات المالية، في خزينة الدولة، من إيرادات ونفقات وإحتياطات، فالموازنة تُشكل الرؤية الإقتصادية، والخطة الإستراتيجية في الدولة، وفي حال لبنان، عليها أن تكون الخطة الإنقاذية وعوّامة الخلاص.

أما ما نقرأُه اليوم في هذه المسودة فهي بعيدة من أي إستراتيجية متوازنة ومتشابكة على المدى القصير، المتوسط والبعيد، لكن هي فقط قائمة من البنود، واحداً تلو الآخر، من دون أي رؤية واضحة، وخطة يُمكن تنفيذها وملاحقتها بدقّة. فهذه الموازنة هي لرفع العتب حيال صندوق النقد الدولي، وخطة وهمية لكسب الوقت، وإذا أُقرّت ستكون موازنة ضريبية بإمتياز، على إقتصاد مهترئ وشعب مغدور ومخدوع".

ورأى "إن خطة إنطلاق هذه الموازنة تحتوي، أقلّه على 3 أسعار صرف:

الأول سعر 20 ألف ليرة للإيرادات، والثاني 12 ألفاً للجمارك، والثالث 1500 ليرة للنفقات ولا سيما الأجور. وتغضّ النظر عن أجور السوق السوداء وحتى منصّة صيرفة. نذكّر أن الطلب الأول من صندوق النقد كان توحيد سعر الصرف، وليس تشتته.

- إضافة إلى ذلك، هناك غموض تام في الإيرادت والنفقات، حيث الموازنة والمداخيل مبنية على إستيراد السنوات الأخيرة، حيث قسم كبير من المواد المستوردة ذهبت خارج الحدود. وأيضاً تأخذ في الإعتبار أن الدولة اللبنانية ستُجبي كل ضرائبها، ناسية الإضرابات القائمة وغضّت النظر عن التهرّب الضريبي الحاصل.

نعلم تماماً من الخبرة وتاريخنا، أن إرتفاع الضريبة لا يعني إرتفاع مداخيل الدولة، لكن يعني إرتفاع التهريب والسوق السوداء.

- إن الموازنة بعد التدقيق، والمحاسبة الدقيقة، تُخبّئ عجزاً تقريباً بنحو 850 مليون دولار «فريش»، أو بالليرة اللبنانية بحسب سعر السوق السوداء، وهناك نقاط إستفهام كبيرة مفادها: كيف سيُغطى هذا العجز المخيف في ظل هذا التدهور الإقتصادي والإجتماعي القائم؟

-إن مشروع الموازنة لا ينظر أبداً إلى معالجة الدين العام، كأنما طُويت هذه الصفحة نهائياً، وسيتحمّل المودعون الخسائر.

- هذا المشروع الوهمي، لا يأخذ في الإعتبار أكثرية المؤسسات الحكومية، التي لا نعرف مصيرها، وأيضاً تبني أرقامها على نمو يُقارب ما بين 2% و3%، فيما نحن في إنهيار كامل ومستدام".

وختم: "في الحصيلة، إن الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين، لا ثقة بهذا المشروع للموازنة المقترح والوهمي، الذي هو بعيد من الحقيقة، ولا يُمكن تطبيقه أو ملاحقته. أما طرحُه اليوم فهو لكسب الوقت وتحقيق المزيد من الإنقسام السياسي، في ظل الإستحقاقات المصيرية المقبلة".