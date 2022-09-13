living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصادر مطّلعة على أجواء الاجتماع بين لبنان القوي والتغييريين: نظرية "كلن يعني كلن" سقطت وعلى الجميع التعاون والتلاقي

13
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رأت مصادر مطلعة على أجواء مطلعة على أجواء الاجتماع الذي جمع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وعدد من نواب التكتل مع النواب التغييريين الذين يجولون على الكتل النيابية للبحث في مبادرتهم الرئاسية، أن هناك جوامع مشتركة كثيرة يمكن البناء عليها للتعاون في سبيل إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري في موعده لأن الأوضاع لا تحتمل، وأيضاً من أجل لبننة الانتخابات الرئاسية خصوصاً في هذه الظروف الحساسة والدقيقة التي تمر بها البلاد.

وقالت المصادر إن الأيام برهنت أن من يريد أن يُنجح أي طرح يريد أن يتقدّم به عليه مدّ اليد للجميع ولا أحد يستطيع أن يكون جزءاً من المجلس النيابي أو جالساً على الطاولة الحكومية ولا يتواصل مع باقي الأطراف، ومن هنا نظرية "كلن يعني كلن" قد سقطت عند أول استحقاق.

وأشارت المصادر عبر موقعنا الى أنه كان هناك تمنٍ من النائب باسيل ومن نواب لبنان القوي الا تكون هناك مقاطعة من أيّ من النواب التغييريين للجلسات المخصصة لانتخاب رئيس جديد حتى وإن كان هناك ما لا يوافقون عليه نظراً الى أهمية إنجاز هذا الاستحقاق.

وأكدت المصادر أن على الصادقين أن يتعانوا لتطبيق مبدأ المحاسبة فمن نهب أموال الدولة على مرّ سنوات ودمّر أحلام الشعب اللبناني يجب أن يحاسب، ومن هنا، وبحسب ما لفتت المصادر كان هناك تثمين لما تقدّم به التيار الوطني الحر من قوانين للاصلاح المالي وللمحاسبة، مع الاعتراف بأن إقرار هذه القوانين بحاجة لجهد جماعيّ.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout