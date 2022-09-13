مخزومي: هل لدى الحكومة توجه لإصدار قرار يقضي بإلغاء مفاعيل قرار هدم ما تبقى من الإهراءات؟

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غرّد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه الخاص على تويتر وكتب:

بعد أن اتخذت الحكومة قرارها بهدم ما تبقى من إهراءات مرفأ بيروت، وبعد أن تابعنا في اللجنة الفرعية التي ترأستها والمنبثقة عن لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ملف صوامع مرفأ بيروت وكيفية الحفاظ على ما تبقى منها، توجهت وأعضاء اللجنة بسؤال للحكومة.

واضاف:

السؤال هو إذا ما كان لدى الحكومة توجه لإصدار قرار يقضي بإلغاء مفاعيل قرار هدم ما تبقى من الإهراءات، ومن هي الجهة الرسمية التي ستتابع الملف مع اللجنة المكلفة به. فمن الضروري الحفاظ على ما تبقى من الصوامع للذاكرة ولحثنا على معرفة المجرمين الذين ارتكبوا جريمة العصر بحق أهلنا وشعبنا