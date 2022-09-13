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أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات: وضعنا أصبح مأسويا ونتجه بشكل سريع نحو الإفلاس

13
SEPTEMBER
2022
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أعلن أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان حسن جعفر في بيان، أنه "عطفا" على التقلبات النارية في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فإن وضعنا اليوم كمحطات أصبح مزريا ومأسويا، ونتجه بشكل سريع نحو الإفلاس نتيجة فرق سعر صرف الدولار المعتمد من قبل الوزارة و سعر صرف الدولار في السوق السوداء".

وقال:"نحن اليوم كمحطات لا نطلب المستحيل، نطالب فقط بحمايتنا من الإفلاس وهو ما حصل بالفعل مع العديد من المحطات و أدى إلى اقفالها بسبب تآكل رأسمالها، لذا نطالب وزارة النفط و مديرية النفط بوضع حل جذري لهذه المعضلة وعدم رمي المسؤوليات على بعضهم البعض. فنحن لن نقبل بهذه المهذلة التي تكبدنا خسائر يومية هائلة، فهذا الوضع سيؤدي إلى تفلت الأسعار على المحطات وإقفال العديد منها للحد من خسائرها"، مضيفا أن "المسؤول الأول والأخير هو وزارة النفط و مديرية النفط، لذا نطالبهم بإصدار جدول تركيب اسعار يومي عادل حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء مع حمايتنا بهامش خمسمئة ليرة على الاقل لكل دولار أميركي وليس أقل من ذلك لوضع حد لهذه المهذلة".

 تابع: "نطالب مرارا وتكرارا بوضع حل لموضوع العمولات المفروضة على المحطات من قبل بعض الشركات المستوردة والتي تتراوح بين ١ و ٢ بالمئة، علما أن هذه العمولات من غير المنطقي ان تفرض علينا كمحطات".
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