باسيل استقبل وفدًا من نواب قوى التغيير وتم الاتفاق على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وجعل الاستحقاق لبنانياً لا غير

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في المقر العام للتيار الوطني الحر قدس الأباتي هادي محفوظ الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية برفقة المدبرين العامين الآباء جورج حبيقه، ميشال ابوطقة، جوزف القمر، طوني فخري وامين السرّ العام الأب طوني عيد في زيارة شكر على تهنئتهم بعد الانتخابات الاخيرة.

وتمّ التباحث في دور الهبنة في دعم الناس وبقائهم في ارضهم وتشجيعهم على الاستثمار في الانتاج السياحي والصناعي والزراعي ودورها في تعليم وتوجيه الشباب على فرص عمل جديدة وخلّاقة في التدريب المهني والتكنولوجي.

كما إستقبل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وفدًا من نواب قوى التغيير ضمّ كلاًّ من النوّاب ميشال دويهي، ملحم خلف، فراس حمدان، ياسين ياسين وسينثيا زرازير، وتم الاتفاق على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وجعل الاستحقاق لبنانياً لا غير وعدم حصول الفراغ في موقع الرئاسة.