living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذا ما سيباشر به المجلس النيابي غدا!

13
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعتبر مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية" أن تطبيق شروط صندوق النقد الدولي الأربعة المتعلقة بمشاريع القوانين التي يريد ان يقرّها المجلس النيابي، خارطة طريق اساسية لولوج لبنان نحو التعافي الاقتصادي حيث بات معلوماً ان رئيس المجلس النيابي مصرّ على اقرارها قبل البدء بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، وقد حدد يومي الاربعاء والخميس 14 و15 ايلول الجاري حتى المساء والجمعة 16 الساعة الثالثه بعد الظهر لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022 وهو مطلب صندوق النقد الدولي والمصرفيين ايضاً لانه يعيد البلد الى النظام المالي العام بعدما كانت الحكومة تعتمد القاعدة الاثني عشرية في الصرف".

لكنها تؤكد ان "الموافقة على اقرار موازنة العام ٢٠٢٢وان مرّ اكثر من ثمانية اشهر عليها، ستواجه ببعض المطبات منها اعتماد سعر صرف موحّد، ورفع سعر الدولار الجمركي الى ١٢ أو١٤الف ليرة، وتأمين التوازن بين النفقات والواردات، وكيف سيتقبل المجتمع اللبناني هذه القفزات في الضرائب والرسوم التي تزيد الاعباء عليهم وهم بالكاد يؤمنون معيشتهم خصوصاً ان ٦٠في المئة منهم اصبح تحت خط الفقر" .

 وتعتبر المصادر المصرفية ان "هذه الزيادات ستؤدي الى زيادة الاعتماد على الاقتصاد غير الشرعي ومعاقبة الاقتصاد الشرعي الذي يدفع ضرائبه بانتظام، وزيادة الاعباء على المواطنين مع انكماش في القطاعات الاقتصادية وزيادة نسب التضخم" .
وتلفت الى ان "من الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي: اعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي لغاية الآن لم يتم التطرق اليه رغم اهميته كونه سيكون الرافد الاساسي لمختلف القطاعات الاقتصادية، وبالتالي لا يمكن لأي بلد ان يتطور ويتحسن اذا لم يكن يملك قطاعاً مصرفياً يحظى بالثقة"، مستغربة "الاستمرار في تغييب القطاع المصرفي عن تحديد نفسه والاسراع في بت وضع القطاع الذي يستنزف نفسه غير عالم بالمصير الذي سيصل اليه" .

وتختم المصادر المصرفية بالتأكيد "على ضرورة اقرار شروط صندوق النقد الدولي ليس على قياس المجلس النيابي، حيث لم يكن اقرار قانون السرية المصرفية على قدر الآمال المعلقة عليه حيث حمل بعض الشوائب ويخشى ان يحذو المجلس الخطوة ذاتها بالنسبة الى الموازنة العامة".

المركزية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout