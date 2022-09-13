وزير الطاقة الإسرائيلي : من المفترض أن يبدأ إنتاج الغاز من كاريش الآن!

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أشار وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتس، في حديثٍ لإذاعة "يديعوت أحرونوت"، تعليقاً على المفاوضات مع لبنان حول الحدود البحرية وتهديدات حزب الله، إلى أن "هذا تهديد مصطنع، وحقل كاريش خارج منطقة الخلاف".



وأوضح شتاينتس، "أنني بدأت المفاوضات بوصفي وزير الطاقة، لكنني لم أعد أعرف التفاصيل"، وذلك فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية اليوم. وافترض أن الاتفاق سيكون "تسوية معقولة"، معتبراً أنه "جيد لنا، لأنه سيؤدي إلى السلام والاسترخاء في المنطقة. في النهاية، نحن نستفيد بطريقة غير عادية من احتياطياتنا من الغاز لأننا الدولة الغربية الوحيدة التي لا تعاني من أزمة طاقة، ولا تعاني من نقص في الكهرباء التي يتم إنتاجها من الغاز. سعر الغاز هنا هو 4-5 دولارات، وفي أوروبا يتراوح بين 30 دولارًا و 60 دولارًا، بل وأكثر في بعض الأماكن".



وادعى الوزير السابق بحسب الإذاعة، أنه "من الممكن أن يكون الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يقوم بتسخين الأجواء بأمر إيراني مباشر"، وأردف أنه "من المفترض أن يبدأ إنتاج الغاز من كاريش الآن، وهو تأخر عام بسبب فيروس كورونا الذي أخر بناء الحفارة في سنغافورة".