وهاب: لتبادر الدولة لمرة واحدة... وهذا ما كان سيحصل للجيش لولا مبادرة قائد الجيش!

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أشار رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، الى انه "بدل تحميل القضاة مسؤولية ما يحصل في السجون، فلتتحمل الدولة مسؤوليتها ولتحفظ كرامة القضاة وتعالج مشكلتهم".

وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبر وهاب انه "إذا سقط القضاء سقط لبنان فلتبادر الدولة لمرة واحدة. وهذا ما كان سيحصل للجيش، لو لم يبادر قائد الجيش ويسعى لحفظ كرامة المؤسسة".

من جهة اخرى، لفت وهاب الى انه "لا أعرف في اية غرف سوداء أو بيضاء يتم ترسيم الحدود البحرية لكنني اقول لكم لا أثق بأي مسؤول منكم لانكم تفاوضون من أجل أنفسكم وليس من أجل حقوق لبنان . أثق بموقف الجيش فقط وإسرائيل تضحك عليكم لتمرير شيء ما".