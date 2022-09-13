"هجوم عنيف" من حرفوش على "التغيريين": كفاكم نفاقاً...تريدون ان تبيعوا اصواتكم لمن يدفع أكثر!

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بعدما أعلن نواب التغيير مبادرتهم للبننة الاستحقاق الرئاسي، علّق صاحب مبادرة استعادة الأموال المنهوبة عمر حرفوش على الطروحات كاتبًا: "اللبننة" الحقيقة تكون بتصويت الشعب اللبناني مباشرة لانتخاب رئيس جمهورية لبنان المقبل".



وأضاف, "ليس عبر زيارات لتقبيل ايادي من نهب لبنان وداس على شعبه تنفيذاً لاوامر دول خارجية او رغبةً بالإثراء غير المشروع أو لمن قام بتهريب وتبييض امواله بالخارج على حساب المواطن اللبناني".



وتابع, "أيها التغييريون, كفاكم نفاقاً ولعباً على الكلام, تريدون ان تبيعوا اصواتكم لمن يدفع أكثر فقط لا غير !".