قضاء Liechtenstein يتحرك: تحاويل بين ميقاتي وسلامة!

A+
A-
كشف المحامي وعضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر وديع عقل عبر حسابه على فايسبوك:
وصلَ لبنان طلب مساعدة جنائية من القاضي Michael Jehle بموضوع ملاحقة عصابة #رياض_سلامة
الأبرز:
-أسئلة عن تحويل شركة ميقاتيM1 ١٤مليون$ الى شركة سلامة Crossland
-كذلك علاقة المالية مع شركة سلامة SI2SA
-وأيضاً تحويل ٤مليون سهم في بنك عوده ٢٥مليون$
منذ أسابيع تعرضتُ لحملةٍ من إعلاميين مُرتشين لحماية رياض سلامة وعصابته!
بينما اليوم يأتي قضاء Liechtenstein 🇱🇮 بكامل عدته القانونية حاملاً دسماً بالأرقام والتفاصيل..
المضحك أن أكاذيب الإعلام والجيوش الالكترونية يُقابلها إعتراف عصابة رياض بجرائمها أمام القضاء.
قطار العدالة يسير نحو الخلاص،
وحدها العدالة تؤمن مستقبلاً أفضل.