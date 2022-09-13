قضاء Liechtenstein يتحرك: تحاويل بين ميقاتي وسلامة!

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كشف المحامي وعضو المكتب السياسي في التيار الوطني الحر وديع عقل عبر حسابه على فايسبوك:

وصلَ ‎لبنان طلب مساعدة جنائية من القاضي Michael Jehle بموضوع ملاحقة عصابة ‎#رياض_سلامة

الأبرز:

-أسئلة عن تحويل شركة ميقاتيM1 ١٤مليون$ الى شركة سلامة Crossland

-كذلك علاقة المالية مع شركة سلامة SI2SA

-وأيضاً تحويل ٤مليون سهم في بنك عوده ٢٥مليون$

منذ أسابيع تعرضتُ لحملةٍ من إعلاميين مُرتشين لحماية رياض سلامة وعصابته!

بينما اليوم يأتي قضاء Liechtenstein 🇱🇮 بكامل عدته القانونية حاملاً دسماً بالأرقام والتفاصيل..

المضحك أن أكاذيب الإعلام والجيوش الالكترونية يُقابلها إعتراف عصابة رياض بجرائمها أمام القضاء.

قطار العدالة يسير نحو الخلاص،

وحدها العدالة تؤمن مستقبلاً أفضل.