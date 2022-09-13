خاص - قناة اتصال قواتية بالنواب السُنّة.. وريبة!

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خاص tayyar.org -

تعمل قيادة القوات اللبنانية على فتح قناة اتصال جانبية مع النواب السُنّة الـ٢٧ في المجلس، أو ما أمكن منهم، من أجل توفير مساحة مشتركة تشكّل منطلقا لخوض الإستحقاق الرئاسي.





وعُلم أن التواصل غير المباشر لا يزال في بداياته، مع ادراك القوات اللبنانية حساسية علاقتها بكثر من النواب السُنّة نتيجة تراكمات سابقة.

ويُنظر بريبة الى المسعى القواتي في هذا التوقيت، عشية الاجتماع الذي دعت إليه دار الفتوى للنواب السُنّة الـ27 يوم السبت 24 أيلول بعنوان "تعزيز الوحدة السنية الإسلامية والوطنية".