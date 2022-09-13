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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 13 أيلول 2022

13
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر على صلة بملف ترسيم الحدود البحريّة إن النقاش بدأ بين المسؤولين المعنيين حول مطالبة الوسيط الأميركي بالالتزام باعتبار منتصف الشهر المقبل سقف الوقت المفتوح أمام التفاوض خشية وجود خطة للإيقاع بلبنان في الفراغ رئاسياً والانقسام حكومياً والتذرّع به.

 

كواليس

قال مسؤول كبير سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مدير الوكالة يجب أن يخجل من معاملة إيران كمصدر قلق و«إسرائيل» كمصدر ثقة، بينما موقع الوكالة يُلزمه باعتبار إيران شريكاً تحتاج العلاقة معه الى مفاوضات و«إسرائيل» جهة مارقة تملك سلاحاً نووياً ولا تعترف بمواثيق الوكالة.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

تردّد ان أمراً ما يحضّر على نار حامية ما بين وزير العدل هنري خوري وطرف قضائي آخر ضد رئيس هيئة الشراء العام جان العلّية يتجاوز الإخبار الاخير خطورة وسيظهر إلى العلن في اليومين القادمين.

 

لاحظت مصادر متابعة أن وزير المال لم ينجح في رده على البطريرك الراعي باعتباره أن مسألة البت بالتشكيلات القضائية في محاكم التمييز ليست عنده بل عند وزير العدل الذي استرد المرسوم بعدما رفض وزير المال توقيعه.

 

يتم تداول معلومات تقول إن حاكم مصرف لبنان ينوي تقديم استقالته من الحاكمية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.

 

 



اللواء: أسرار

همس
تبذل قوى نافذة في 8 آذار جهوداً حثيثة لمعرفة كيف تمت صياغة فقرة في القرار الدولي الأخير المتعلق بالتجديد لليونيفيل، على النحو المعلن الجديد..


غمز
يخشى مصرفيون من عمليات «صدام مسلح» بين صيارفة كبار على خلفية التنافس على السوق بعد تراجع «الدولار الاغترابي» أو السياحي؟!

 

 

 

الجمهورية: أسرار

"غشمنة" وتقصير
رفضت مراجع رسمية اعتبار موقف المعنيين في إحدى الوزارات من موضوع حسّاس مؤامرة وتواطؤاً ضد طرف معيّن بَل «غشمنة» وتقصير.


لا يمكن منع مساعدة عرضتها دولة إقليمية
إعتبر وزير قريب من مرجع حكومي أنّ إحدى الدول الكبرى لا تستطيع منع مساعدة عرضتها دولة إقليمية لأنها مجانية وغير مشروطة.

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