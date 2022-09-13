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نداء الوطن: العودة إلى طاولة المفاوضات في الناقورة؟

13
SEPTEMBER
2022
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بعض ما جاء في مانشبت نداء الوطن:

في شأن الترسيم، أشارت مصادر نداء الوطن إلى  أنّ "الإسرائيليين يسعون إلى رهن قبولهم بالتنازل في منطقة الحدود البحرية بتقديم لبنان تنازلات في منطقة الحدود البرية، لا سيما وأنّ الطرح المستجد سيؤدي في حال اعتماده إلى نسف كل نقاط التحفظ اللبناني على طول الخط الأزرق بشكل سيغيّر معالم الحدود اللبنانية براً وبحراً، ويعيد لبنان إلى نقاط ترسيم بحرية هي أقرب إلى ما كان يُعرف بـ"خط هوف" الذي جرى طرحه ورفضه في المرحلة السابقة"، مرجحةً في ضوء ذلك أنّ يكون الموقف اللبناني رداً على الطرح الجديد "إعادة التأكيد على ضرورة الإسراع بالعودة إلى طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة بوساطة أميركية ورعاية أممية لاستكمال عملية التفاوض من حيث انتهت في جولتها الأخيرة".

نداء الوطن
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