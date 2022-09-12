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بيرم: اطلقنا معادلة الاستخراج بالاستخراج لنحجز مسبقا حق مواطنينا بالثروة المائية والغازية والنفطية

12
SEPTEMBER
2022
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 افتتحت التعبئة الرياضية لـ "حزب الله" في منطقة صيدا، دورة شهداء المقاومة الإسلامية برعاية وحضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور مصطفى بيرم.

والقى الوزير بيرم كلمة اعلن بعدها بدء المباراة بركلة خاصة منه ، وانتهت بالتعادل بين الفريقين ( 1- 1 ) وفي الختام قدم وزير العمل للفريق الضيف نادي العهد درعا تقديرية من التعبئة التربوية لحزب الله في منطقة صيدا.

ولاحقا قال بيرم: "نعمل لبناء دولة المواطنية، لتحمي الجميع وتحول المواطنين من زبائن الى مواطنين، ينتمون الى الدولة التي ترعى الجميع وتستوعب الجميع، دولة ا لمؤسسات والكرامة والعزة، وليس لبنان التسول والضعيف. ولأننا من هذه البيئة المقتدرة والعزيزة اطلقنا معادلة الاستخراج بالاستخراج لنحجز مسبقا حق اجيالنا وحق مواطنينا بالثروة المائية والغازية والنفطية"، معتبرا ان "لولا هذه المعادلة لكانت ثرواتنا في طي النسيان والاستهتار والاستلشاء لكننا لأننا من اهل الحياة العزيزة اطلقنا هذه المعادلة لنحفظ حقوقنا وحقوق اجيالنا".

وأضاف بيرم : " وما الرياضة الا تكريس لارادة الحياة، ترسل لنا رسائل الحياة فيها المنافسة وفيها تحقيق الاهداف وفيها الاخفاقات التي لا تقبل أن تكون فاشلا، نستفيد منها من أجل مباراة أخرى ومن أجل شوط اخر ومن أجل هدف اخر، ونلعب حتى اخر لحظة".

واردف: "لأننا نؤمن أن الأعمال بتماميتها ، وانك اذا اردت الوصول إلى أهدافك يجب أن تلعب حتى اخر لحظة وأن المباريات احيانا تفوز بها بالنقاط الصغيرة والتفاصيل الصغيرة.

وختم: "من الرياضة نتعلم أن نلعب حتى اخر لحظة لننال كل حقوقنا ولنصل الى كل اهدافنا".

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