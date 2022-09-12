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أزمة طحين جديدة تلوح في الأفق؟

12
SEPTEMBER
2022
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اعتبر رئيس نقابة الأفران في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور، أن “الاستمرار في تحميل الافران النصيب الاكبر من المشكلة، لاسيما في ظل ارتفاع اسعار المحروقات العالمي ادى الى وجود نقص كبير في مادة الطحين عند الاكثرية من الافران لاسيما الصغيرة منها”، مشددا على “ضرورة التحرك بصفة عاجلة وبالتعاون مع النقابة من قبل الوزارات والأجهزة المعنية، لاجراء كشف ومسح شامل على الافران لتعويض النقص تفاديا لازمة لا تحمد عقباها”.

كلام سرور جاء خلال اجتماع لنقابة اصحاب الافران في بيروت وجبل لبنان للمخابز العربية في مقرها، بحضور جميع اعضاء مجلس النقابة، حيث ناقش المجتمعون، بحسب بيان، “المشاكل التي تعصف بالقطاع”.

وطالب سرور بـ”مساواة قطاع الافران بقطاع المحروقات، من حيث ان وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض يعدل في تسعيرة المحروقات بصفة شبه يومية، بينما تعديل تسعيرة ربطة الخبز اشبه بالمستحيل”.

كما ناشد “وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام تحديد موعد للنقابة وفتح صفحة جديدة معها بهدف التعاون وتبادل الافكار للعمل معا من اجل الوصول الى الية مشتركة لحماية اصحاب الافران والمواطن على حد سواء، لا سيما وان كافة مكونات صناعة الخبز تشترى بالدولار الاميركي وتتغير بارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء بينما سعر الربطة لا يتغير، ويتحمل اصحاب الافران الخسارة”.

وجدد التشديد على “ضرورة تجاوب وزير الاقتصاد ومد اليد للنقابة لنزع فتيل الازمة التي قد تنفجر في اي وقت، تفاديا للنزاعات لاسيما في ظل الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد والمنطقة”.

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