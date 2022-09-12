اجتماع لمجلس الأمن الفرعي برئاسة محافظ البقاع تناول الوضع الأمني داخل مخيمات النازحين السوريين

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ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي، في مكتبه، في سرايا زحلة، حضره العميد مارون قزي عن قيادة منطقة البقاع العسكرية في الجيش اللبناني، قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العقيد ربيع مجاعص، العقيد عبد الكريم شومان عن فرع مخابرات الجيش في البقاع، رئيس دائرة أمن عام البقاع العقيد بشارة أبو حمد، رئيس فرع معلومات البقاع العقيد طوني صليبا، المقدم نبيل الحاج حسن عن المديرية الإقليمية لأمن الدولة في البقاع، قائد سرية زحلة الإقليمية المقدم ميشال نقولا، آمر مفرزة زحلة القضائية المقدم مازن الصايغ، رئيس شعبة معلومات البقاع في الأمن العام الرائد أحمد الميس، آمر مفرزة استقصاء البقاع النقيب علي الحاج دياب، ورئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلوم.

وتناول المجتمعون “الوضع الأمني داخل مخيمات النازحين السوريين وانعكاساته على المجتمع اللبناني المضيف”.

واطلع أبو جوده من “قادة الأجهزة الأمنية على الوضع الأمني داخل هذه المخيمات، حيث أفيد بأنه لا يزال تحت السيطرة، وهو موضع متابعة مستمرة من قبلهم”، مشددا على “ضرورة إيلاء ملف مخيمات النازحين السوريين الأهمية القصوى للحفاظ على الأمن والنظام العام”



وتباحث المجتمعون في “جريمتي القتل، اللتين أودتا بحياة كل من حسن الطراف في بلدة الكرك وشيماء يوسف في بلدة قب الياس”.

واطلع أبو جوده على “المعطيات الأمنية المرتبطة بهاتين الجريمتين”، وأفأد قادة الأجهزة المعنية ب”أن التحقيقات ما زالت جارية تحت إشراف القضاء المختص”.

وعن مدى استجابة الأجهزة الأمنية في محافظة البقاع لضمان المحافظة على الوضع الأمني تحت السيطرة، أطلع قادة الأجهزة الأمنية محافظ البقاع” على الصعوبات العملانية واللوجستية التي تعترض قيامهم بالمهام الجمة الملقاة على عاتقهم”، مؤكدين أنهم على “جهوزية تامة لمواجهة أي مستجدات بالإمكانات المتوافرة وأن التعاون قائم في ما بينهم لمعالجة الملفات الأمنية”.

ونوه أبو جوده بـ”الدور الجبار الذي تقوم به الأجهزة الأمنية كافة، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.