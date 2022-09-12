البراكس للـTAYYAR.ORG: سعر صفيحة البنزين سيتأثر من الآن وصاعداً بأسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار في السوق الحرة

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أكد عضو نقابة أصحاب المحطات د.جورج البراكس للـTAYYAR.ORG أن بعد رفع الدعم بشكل كليّ عن المحروقات قد ازداد سعر صفيحة البنزين عشرين ألف ليرة، مشيراً الى أن سعر الصفيحة من الآن وصاعداً سيتأثر بعاملين فقط هما أسعار النفط في الاسواق العالمية وسعر صرف الدولار في السوق الحرة الموازية في لبنان. مضيفاً أنه لم يعد لمنصة صيرفة أي تأثير على السعر.

ولفت البراكس الى أنها خطوة ايجابية من ناحية أن سياسة المدّ والجزر التي كان يعتمدها مصرف لبنان لناحية تأمين الدولارات اللازمة قد انتهت لكن هناك سلبيّات عدّة لهذا القرار لذلك المطلوب من وزارة الطاقة إصدار جدول أسعار يوازي السعر الحقيقي للسوق حتى لا يتكبد أصحاب المحطات خسائر كبيرة.

وأكد البراكس أنه على المستوى الشخصي يطالب منذ مدة طويلة بأن تتسعر صفيحة البنزين عند رفع الدعم بالدولار ويبقى الخيار للمستهلك إما أن يدفعها بالعملة الصعبة أو أن يدفعها بما يوازيها بالليرة اللبنانية.

وختم البراكس بالاشارة الى أن كمية الاستهلاك ستتأثر حكماً بهذا التغيير بالأسعار وهو الأمر الحاصل أصلاً في السنوات القليلة الماضية.