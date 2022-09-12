نجم شهير يعلن زواجه بشكل مفاجئ

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فوجئ جمهور النجم سعد لمجرد بإعلان الأخير عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، زواجه من صديقته المقربة غيثة العلاكي.

وكتب لمجرد أمس (السبت) في حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "بسم الله الرحمن الرحيم: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون)".

وأضاف: "أطلب من الله ان يجعل زواجي خطوة مباركة وان يبارك لي فيه وللمصونة غيثة بالرفاهية والذرية الصالحة انه على كل شيء قدير".

وغيثة العلاكي هي من أكثر الأصدقاء المقربين من لمجرّد، حيث شوهدا مع بعض في مناسبات عديدة، وشاركا صورهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما كانت من أكثر الداعمين والمساندين له في قضية الاغتصاب التي لاحقته في فرنسا، خلال السنوات الماضية.