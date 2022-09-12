إقتراحات سرّية جديدة لهوكشتاين.. هل ينجز اتفاق ترسيم الحدود هذا الشهر؟

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إجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، قبل ظهر اليوم في السرايا، مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب.

بعد اللقاء، قال بو حبيب: "بحثنا في مشاركة لبنان في الدورة السابعة والسبعين للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك الأسبوع المقبل".

ورداً على سؤال عما يتردّد عن تدخل الرئيس الأميركي جو بايدن شخصياً من أجل انجاز مسألة ترسيم الحدود، وإذا ما قدم الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين اقتراحات جديدة في خصوص الترسيم، أكد أن الأخير "أتى من دون شك باقتراحات جديدة لا يمكنني الإفصاح عنها، كذلك تحدث الرئيس بايدن مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد وطلب منه إتمام الإتفاق، كما أفصح عنه الجانب الأميركي المقتنع بضرورة التوصل إلى اتفاق هذا الشهر أو الشهر المقبل، وإن شاء الله خيراً".

ولفت إلى أن "هناك تقدماً ولم نصل إلى النهاية الآن".

واستقبل ميقاتي المدير الإقليمي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي جان كريستوف كاريه.