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الأمطار في طريقها الينا في هذا التاريخ... فاسعدوا!

12
SEPTEMBER
2022
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، أن يكون الطقس غدًا قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: تنحسر الكتل الهوائية الحارة نسبياً عن لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتباراً من يوم غد الاثنين، ومن المتوقع ان يتحول الطقس الى متقلب ابتداءً من بعد ظهر يوم الثلاثاء بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق تركيا حيث تتساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحياناً حتى بعد ظهر الخميس حيث يعود الى الاستقرار

نحذر من اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية يوم الأحد

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل بين ٢٤ و٣٢ درجة

- الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية خصوصاً في المناطق الداخلية


الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات

الثلاثاء: غائم جزئياً مع رياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة خصوصاً على الجبال وفي الداخل كما يتشكّل الضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصاً في المناطق الشمالية اعتباراً من بعد الظهر

الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع رياح ناشطة واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، يتشكّل الضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خصوصاً في المناطق الشمالية والجنوبية

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 21 الى 33 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 16 الى 38 درجة

- الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية نهاراً، جنوبية شرقية الى جنوبية غربية ليلاً، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

- الانقشاع: جيّد إجمالاً

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٥٠ و٧٥ في المئة

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج

- حرارة سطح الماء: ٢٩°م

- الضغط الجوي: ٧٥٩ ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: ٠٦:١٨

- ساعة غروب الشمس: ١٨:٥١

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