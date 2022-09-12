الجمهورية: عبد اللهيان: نقف خلف لبنان في موضوع ترسيم الحدود البحرية

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الجمهورية: من دون مجاملات، او تطريز النص بصيغة ديبلوماسية، مباشرة قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان: «انّ الجمهورية الاسلامية في ايران هي على كامل الاستعداد لمدّ لبنان بكل ما يمكّنه من استعادة عافيته، من الدواء والغذاء والفيول اويل، ولدينا امكانيات فنية وهندسية لإقامة معملين للكهرباء في لبنان في بيروت والجنوب بقوة 1000 ميغاواط لكل معمل، وبمعامل بقوة 25 ميغاواط في المناطق حيث يحدّد لبنان، وانّ هذا الامر بُحث مع الحكومة اللبنانية، التي ابلغتنا انّها (تتابع الموضوع)، (ولا نزال ننتظر الردّ)».



وفي موضوع ترسيم الحدود البحرية شدّد وزير الخارجية على انّ الجمهورية الاسلامية في ايران خلف لبنان في هذا الموضوع.