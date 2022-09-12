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عناوين الصحف ليوم الأثنين 12 أيلول 2022

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الأخبار: جبل الريحان غادر موقعه!

العدو يخاطر بالحرب: الاستخراج من كاريش لن يؤجل | فخ هوكشتين: وصاية دولية على البحر؟

العدو يلوّح باجتياح الضفة لتعطيل صواعق الانتفاضة

العام الدراسي أقساط... فوق الأقساط

 

 

 


الديار: أسبوع حاسم مالياً... فهل يُقرّ أهمّ قانون في الدولة اللبنانيّة ؟
ثلاثة أسعار صرف أقلّه في مشروع الموازنة... فهل يرضى الصندوق ؟
30 تريليون ليرة قيمة العجز الفعليّة... والتمويل من مصرف لبنان

 

 

 


البناء: مكاسب جغرافيّة أوكرانيّة في خاركيف… وموسكو: مناطق خالية استدرجوا إليها لتدميرهم/ مجلس النواب يبدأ الأربعاء بالموازنة… وحزب الله: الحكومة ضرورة حتى آخر يوم ممكن / الراعي يساند تعيين قاضٍ رديف للبيطار… ووزير المال: التشكيلات عالقة عند مجلس القضاء/

 

 

 

 

نداء الوطن: دوريات الـ"يونيفيل" في خطر... وتخبط بين بعبدا والسراي حول "إحداثيات العوّامات"
الراعي لعون ونصرالله: رسائل مباشرة "لا تقبل التأويل"

 

 



اللواء: تسليم لبناني بالانسداد.. ورهان على حراك دولي - عربي في ت2
الراعي مع مغادرة عون وتعويم الحكومة.. والبنزين بالدولار خلال أيام

 

 

 

 


النهار: قوى المعارضة تقترب من تحديد مرشحيها للرئاسة؟

 

 

 

 


الجمهورية: الترسيم على وقع التهديدات

 

 

 

 

l'orient le jour: Pourquoi 1982 hante encore les mémoires libanaises

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