أسرار الصحف ليوم الأثنين 12 أيلول 2022

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

تحدّى مصدر على صلة بملف ترسيم الحدود البحرية كل أصحاب التطمينات بأن الملف يتقدم على الطريق الصحيح بأن يقولوا إن الأمر سينتهي قبل نهاية العهد الرئاسي وإنه إن لم يحدث ذلك يكون كل كلامهم عن التطمين ضمن خطة شراء الوقت لبلوغ الفراغ والتذرّع به لوقف المفاوضات.

كواليس

قال مصدر إعلامي روسي إن التراجعات على أطراف المدن الاوكرانية الكبرى في المناطق المفتوحة لفتح طريق التقدم أمام الجيش الأوكراني وتطويقه وتدميره بالنيران هو خطة مستمرة منذ بدأت العملية العسكرية، لكن ما يحدث هو مبالغة إعلامية لشراء نصر أوكرانيّ.



نداء الوطن: خفايا

ذكرت معلومات أن تجهيزات في غرف الكهرباء ومضخات المياه تمت سرقتها من داخل نفق طريق المطار الأمر الذي يهدد بغرقه بالمياه مع أول شتوة.

يشكو أساتذة الجامعة اللبنانية من أداء وزير المالية الذي يمتنع عن تنفيذ المراسيم المتضمنة زيادة بدل النقل والمساعدة الاجتماعية في حين يسارع الى تسديد مستحقات الشركة المشغلة لمجمّع الحدث التي تبلغ أضعاف قيمة مستحقات الاساتذة.



اللواء: أسرار

همس

أصر مرجع روحي كبير على عدم مشاركة أي طرف سياسي في اللقاء النيابي الذي دعا إليه نواب الطائفة من مختلف المناطق اللبنانية!

لغز

يشترط حزب سيادي معارض على النواب التغييريين الإتفاق على أسس للتعاون في ملفات حساسة ومهمة، مقابل التجاوب مع مبادرتهم للتوافق على رئيس تسوية غير حزبي!