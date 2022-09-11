"غريبين من نوعن"... هكذا علق الراعي على من يريد عودة السوريين إلى بلدهم من دون التواصل مع سوريا!

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توجه الراعي بداية للسوريين بالقول فُرضت عليكم "الحرب الأولى" وإن لم تعودوا إلى منازلكم فأنتم تفرضون على أنفسكم "الحرب الثانية" ولا يمكنكم البقاء في لبنان على حساب لبنان

وقال :فلتتفاوضوا مع السوريين لعودة النازحين ولتسألوا الرئيس الأسد ما إن كان يريد عودتهم قبل التنبؤ بموقفه وإن كان هناك جزءٌ لا يريد عودتهم ليعد الباقي من غيرهم

وكشف الراعي البابا كان يريد أن يبقى السوريون في لبنان لكنني قدمت له تقريراً مفصلاً إقتصادياً وإجتماعياً عن تأثيرهم على لبنان وتغيير معالمه و"بكرا شي واحد يطلعنا بشي مرسوم تجنيس"

وأضاف "غريبين من نوعن" كيف يريدون عودة السوريين إلى بلدهم من دون التواصل مع سوريا