وثيقة عسكرية اسرائيلية تخرج الى العلن.. هذا ما كشفته عن الحرب مع الحزب!

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يبدو أن الجيش الإسرائيلي يستعد لأي مواجهة محتملة مع حزب الله على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث كشفت وثيقة عسكرية أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن هناك "احتمالاً معقولاً" لنشوب مواجهة مع حزب الله، بالتزامن مع تصاعد حدة التوتر حول الحدود البحرية، في ظل المحادثات غير المباشرة التي تجري بوساطة أميركية بين لبنان وإسرائيل.

"أصبح جشعاً وفاسداً"

ووفقا للوثيقة التي أعدتها القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، فقد يخوض زعيم حزب الله حسن نصر الله حربا مع إسرائيل من أجل استعادة شعبيته في لبنان وانتشال نفسه من المشاكل الداخلية، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.

كما أفادت تلك الوثيقة، بأن حزب الله أصبح "جشعا وفاسدا"، و"بدأ يفقد التأييد ويتعرض لانتقادات لاذعة داخل البلاد".

لا سيطرة على العناصر

إلى ذلك، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قيادة حزب الله باتت "تفقد السيطرة على عناصرها العسكرية في الميدان".

وبالنسبة لنصر الله نفسه، أكدت إسرائيل أنه في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني عام 2020، أصبح الأمين العام للحزب المدعوم إيرانياً "معزولاً"، كما اهتز ما وصفته بتحالف إيران وحزب الله وسوريا.