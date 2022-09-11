حسن مراد: بريتال ليست خارجة عن القانون والدولة مقصرة بحق البقاع

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اعتبر رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد أن "بلدة بريتال معقل الرجال ونهج المقاومة القائم على الانتصار الذي صنعته دماء الشهداء، وهي ليست خارجة عن القانون، وإنما الدولة هي المقصرة بحقها وحق البقاع".

ودعا خلال حفل تخريج طلاب ثانوية "القائم" في بريتال، إلى "التطبيق الحازم والصارم للقانون، ومحاسبة الفاسدين، لكي نبني دولة العدالة والمؤسسات، والسعي لتحقيق الإنماء المتوازن لبناء دولة المواطنة".

وأشار إلى أن "المدارس والجامعات تعيش مرحلة صعبة، ولكنه امتحان الصمود في وجه التحديات التي نعيشها لكسر إرادة الصمود، والمقاومة لمشاريع الصهيونية التي تسهتدف ثرواتنا".

ورأى أن "تزويد الطالب بأدوات المعرفة والقدرة على التعلم لا يكفي، بل يجب العناية بنظم التربية بغية كل معرفة وقيمة".

وطالب مراد ب"تأمين حقوق أساتذة الجامعة اللبنانية، وتجهيزها وصيانتها، لتكون أفضل من الجامعات الخاصة. وإذا لم يكن لدينا سياسة تربوية تتماشى مع العصر وتطوراته وتؤمن للمدارس مستلزمات التعليم الحديثة، عبثا نحاول أن نخرج أجيالا تساهم في مسيرة التطور العلمي، وقوة السلاح تصبح أقوى وأفعل إذا ترافقت مع قوة العلم، لذا يجب دعم التعليم ليصبح لدينا جيل يقارع بالعلم ويربح السباق".

وأضاف: "يحاول العدو رد اعتباره والثأر لهزائمه المتتالية على يد أبطال الجيش والشعب والمقاومة، لأنه ليس قادرا على تقبل هزيمة مشروعه، وسقوط مقولة الجيش الذي لا يقهر، فأثبت أنه أوهن من بيت العنكبوت".

وأكد مراد "التمسك بفكر جمال عبدالناصر القائل "ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وتاريخ الصراع مع العدو يثبت ذلك مع بدء عصر هزائمه، ومن ثوابتنا العربية والوطنية أن قضية فلسطين هي بوصلة الحق والعروبة".