"سحب المظاهر المسلحة في عين الحلوة"... هذا ما تمّ الإتفاق عليه!

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أوضح مسؤول القوة المشتركة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة العقيد عبد الهادي الأسدي، في بيان، أن “الاجتماع الذي عقد صباح اليوم لهيئة العمل الفلسطيني المشترك القيادة السياسية، تم الاتفاق فيه على سحب كل المظاهر المسلحة من الشوارع والأزقة والأسطح، وخروج مسببي الإشكال ومسلحين من عائلة البحتي من داخل حي الزيب بتأمين من الأمن الوطني الفلسطيني لتهدئة الأوضاع ومنع التوتير. كما تم الاتفاق على وضع نقطة للقوة الامنية الفلسطينية عند مفرق سوق الخضار للشارع التحتاني على أن يكون هناك خطوات لاحقة للحل.

وعن تأخر وقف اطلاق النار، قال الأسدي: “إن كثافة النيران وإلقاء القنابل منع القوة المشتركة من الوصول، إلا أن هناك اتصالات واسعة قمنا بها وجميع القوى السياسية والسفارة الفلسطينية لوقف اطلاق النار”.