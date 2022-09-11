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الشيخ قاسم: حزب الله مع تشكيل الحكومة حتى لو بقي اسبوع من عمر العهد

11
SEPTEMBER
2022
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رأى نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنهم, "في حزب الله مع تشكيل الحكومة حتى لو بقي اسبوع او اسبوعين من عمر العهد ولا زالوا مقتنعين ان تشكيل الحكومة افضل بكثير من الوضع الذي نحن فيه حتى لو قدمت الحكومة انجازات، معتبرا لان الحكومة هي المعبر لخطة التعافي والانقاذ".

وأضاف انَّ, "الحكومة هي التي تستطيع ان تعالج بعض المشكلات القائمة، ويمكنها ان تكون هي في موقع معالجة مشكلة رئاسة الجمهورية اذا لم يجري الاستحقاق في موعده حتى لا نقع في مشكلة هل تستطيع حكومة تصريف الاعمال ان تكون بديل او ان لا تكون".

ودعا الشيخ قاسم الاطراف المعنيين الى, "المرونة والتنازل لأنه ليس في الحكومة ما يعطي مكاسب خاصة كبيرة ومؤثرة لكن نفس تشكيل الحكومة يوجد فيها مكاسب كثيرة ومؤثرة للوطن وللوضع اللبناني القائم بأنتظار بأن يحصل انتخاب لرئيس الجمهورية".

وتمنى أن, "يحصل انتخاب الرئيس في موعده للانطلاق الى خطوات اخرى للانقاذ وللعمل في هذه الساحة".

وتابع أن, "بعض الذين يعملون في الساحة منطقهم منطق تعطيل فنحن نسمع بعض النواب والمسؤولين دائما عندما يتحدثون عن الاستحقاقات يطرحون شروطا وكأنما من حقهم ان يطرحوا وليس من حق الآخرين ان يطرحوا".

وحول اختيار رئيس للجمهورية، قال نائب الامين العام لحزب الله: "أنه يجب ان نرى قواسم مشتركة بين اغلب الاطراف الموجودين على الساحة لنختار رئيس ترضى عنه هذه المجموعات المختلفة".

وحول الترسيم البحري، أوضح أنهم, " في انتظار ان تتبلور الصورة بشكل نهائي".

وأشار إلى أنَّ, "موقف حزب الله لن يتغير لان حقوقنا المائية والنفطية والغازية نريدها كاملة غير منقوصة ولا نقبل اي عذر لأخذ أي حبة تراب أو قطرة ماء من أرضنا أو مياهنا أو نفطنا مهما كانت المبررات ونحن نتابع التطورات وعلى أساسها سنعبر بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب عن أي موقف حسب مجريات المفاوضات ونتيجتها".

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